Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi. Trasa Oyka Power Hour

Pracując zdalnie pracujemy więcej niż to wynika z umowy

Dobrostan to umiejętność odpoczywania, dbania o siebie i przeznaczania czasu na regenerację. Wyniki przeprowadzonego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką badania* wskazują, że pracując zdanie, ankietowani częściej przekraczają ustalone godziny pracy niż w przypadku pracy stacjonarnej. Z deklaracji ankietowanych pracujących hybrydowo wynika, że pracując zdalnie 29 proc. często pracuje ponad ustalone godziny pracy, podczas gdy w przypadku pracy stacjonarnej ten odsetek wynosi jedynie 16 proc.

Praca zdalna sprawia, że zacierają się granice między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Pracując z domu mamy tendencję do pozostawania przy komputerach dłużej, nie dbamy, aby kończyć pracę o wyznaczonej godzinie. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w tym obszarze, czyli dbałość o zachowanie zdrowych proporcji między pracą a życiem osobistym, o czym mówię także w power speech podczas Oyka Power Hour – mówi Oyka, czyli Olga Kozierowska.

Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami w pracy

Na pytanie „Czy czujesz się przytłoczona/przytłoczony obowiązkami w pracy?” 24 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 26 proc. – „raczej tak”, natomiast 19 proc. – „raczej nie”. Jedynie 4 proc. badanych stanowczo zaprzecza poczuciu przytłoczenia pracą. Co trzeci respondent przyznaje, że w ostatnich miesiącach jakość jego pracy spadła.

- Przytłoczenie codziennymi obowiązkami zdarza się każdej z nas. Ważne jak sobie z nim radzimy, czy potrafimy zdystansować się w trudniejszych momentach, nabrać perspektywy, dać sobie prawo do regeneracji. Zwalniając, kiedy sytuacja tego wymaga, pokazujemy sobie i otoczeniu, że potrafimy pielęgnować swoją siłę. Wewnętrzna moc to świadomość tego, że każdy czasem potrzebuje zatrzymać się na chwilę i zadbać o siebie, aby po przerwie wrócić do pracy z nową energią – mówi Aleksandra Gawlas, Dyrektorka Marketingu Henkel HCB, właściciel marki Gliss, partnera strategicznego Oyka Power Hour.

Co trzeci pracodawca dba o dobrostan swoich pracowników

Aż 40 proc. badanych deklaruje, że firma, w której pracują nie wspiera ich dobrostanu. Robi to zaledwie co trzeci pracodawca – 34 proc. respondentów przyznaje, że firma dba o kwestie dobrostanu pracowników. Najczęściej wskazywanymi formami wsparcia są: duża elastyczność czasu pracy (54 proc.), pakiet prywatnej opieki medycznej (54 proc.), karta sportowa (49 proc.) oraz duża elastyczność miejsca pracy (44 proc.). Jednocześnie wyniki badania wskazują, że nadal jedynie 16 proc. pracodawców oferuje darmowe wsparcie psychologiczne, a 18 proc. – większą liczbę dni wolnych.

– Aby osiągnąć stan równowagi między pracą a życiem osobistym, niezmiernie ważne są starania pracowników, jednak nie mniej istotne jest także wsparcie ze strony pracodawców. To, jakie narzędzia firmy oferują osobom z nich zatrudnionym, ma ogromny wpływ na ich dobrostan, możliwość stałego rozwoju osobistego oraz zdrowie. Z pewnością na pochwałę zasługuje fakt, że coraz częściej w ramach dbania o dobrostan pracowników, pracodawcy umożliwiają terapie i konsultacje psychologiczne – dodaje Łukasz Chałaczkiewicz, prezes Lipton Teas and Infusions w Europie Wschodniej, partner wspierający Oyka Power Hour.

Oyka „Power Hour. Pielęgnuj swoją siłę” w 10 polskich miastach

Power Hour to spotkanie z muzyką na żywo, połączone z motywującym wystąpieniem – power speech w wykonaniu Oyki, czyli Olgi Kozierowskiej – prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i autorki bestsellera „Miłość to czasownik”. Podczas power speech Oyka opowiada o tym, co zrobić, by naprawdę poczuć się dobrze samemu ze sobą i uwierzyć, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, by osiągnąć wymarzone cele. Mówi również o relacjach i związkach, dzieląc się sprawdzonymi sposobami na życie z kimś szczęśliwiej i łatwiej. Historie z życia, wiedza, dystans i humor Olgi przynoszą prawdziwą ulgę. Muzyka komponowana przez Oykę łączy w sobie elementy easy jazz, folku i indie pop. W trakcie występów towarzyszy jej Leski – gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny.

Bilety na wydarzenia dostępne na www.Multikino.pl w cenie 77 zł.

Harmonogram występów:

PREMIERA: Warszawa 28 września

Poznań 4 października

Łódź 5 października

Lublin 12 października

Wrocław 19 października

Bydgoszcz 15 listopada

Gdańsk 16 listopada

Szczecin 23 listopada

Katowice 7 grudnia

FINAŁ: Kraków 8 grudnia

Organizator wydarzenia: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: GLISS

Partner wspierający: Lipton

*W badaniu wzięło udział 528 osób, 47 proc. w wieku do 39 lat i 53 proc. powyżej 40 lat, 29 proc. pochodzi z małych i średnich miejscowości, 71 proc. z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 53 proc. ma hybrydowy tryb pracy, 34 proc. – stacjonarny, a 13 proc. – zdalny. 88 proc. badanych pracuje na etacie lub w oparciu o umowę B2B, 12 proc. prowadzi własną firmę.